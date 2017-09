Für das Fahrzeug verbaut AL-KO die Zwei-Kreis-Vollluftfederung Air Premium X2. Dadurch lässt sich das Fahrzeug nach eigenen Angaben an der Hinterachse um rund 25 Millimeter anheben und um etwa 80 Millimeter absenken. Eine niedrige Ladekante, eine Laderampe mit Überfahrklappe aus Aluminium sorgen nach eigenen Angaben für ein schnelles, einfaches und komfortables Be- und Entladen auch ohne Ladebordwand. Über die Rampe können Rollwägen schnell und einfach ein- und ausgeladen werden. Zudem falle das Einsteigen in den niedrigeren Laderaum auch kleineren Personen leicht und spare Kraft.