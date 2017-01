Neue Eigentümer: Edenred hält Mehrheit an UTA

Entsprechend übernimmt der Konzern weitere 17 Prozent von den Gründerfamilien Eckstein und van Dedem. Damit hält Edenred rückwirkend zum 1. Januar 2017 51 Prozent an UTA und damit die Mehrheit am Tank- und Servicekartenanbieter. Diese Option habe man, so UTA, bereits beim Einstieg von Edenred mit den Franzosen vereinbart. Neben den Gründerfamilien (nun noch 34 Prozent) hält der Fahrzeughersteller Daimler weitere 15 Prozent an UTA.