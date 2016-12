Modelle: Neuheiten fürs Weihnachtsgeschäft

Dazu zählen der MAN TGS mit Achstridem von Emek und der legendäre Büssing 12000, dessen Produktionsmuster vor mehr als 60 Jahren bei Wiking entstand. Jetzt endlich wird das Modell in Serie produziert – zur Freude der Sammler.

GMTS Golden Oldies

GMTS Brinkmeier hat seine Golden-Oldies-Linie um den dreiachsigen Henschel HS 22 HAK ergänzt. Das detaillierte Resin-Modell gibt es in vier verschiedenen Farbvarianten und mit zwei unterschiedlichen Muldenformen. Neben den beiden abgebildeten Varianten ist der HS 22 auch in Gelb-Rot sowie in den traditionellen Farben des Bauunternehmens Heitkamp erhältlich. Maßstab: 1 : 50. Limitierte Auflage. Preis: 115 Euro

WIKING

WIKING-Modellbaumeister Alfred Kedzierski war Anfang der 50er-Jahre der Erste, der den Büssing 12000 im Maßstab 1 : 87 miniaturisierte. Das Holzmuster mündete allerdings nicht in der Serienproduktion. Das hat Wiking jetzt nachgeholt. Ab Dezember ist der Büssing 12000 endlich im Handel.

Zum legendären Oldie gesellen sich drei Neuheiten jüngeren Ursprungs: der Arocs 4145 nun als Fahrmischer, der MAN TGS 28.400 Absetzkipper in den Farben von Rinnen und der MAN TGS 18.400 Tankcontainer-Sattelzug im Bertschi-Gewand. Preis: 22 Euro (Büssing), 33 EURO (Arocs), 24 EURO (TGS Rinnen) und 37 EURO (TGS Bertschi).

Die Antriebsformel 8x4-4 ist nicht nur in der Realität, sondern auch bei Modellen eher selten anzutreffen. Sie kommt beispielsweise in der Entsorgungsbranche zum Einsatz, wo hohe Nutzlastreserven im Hinterachsbereich gefragt sind. Emek hat die Antriebsformel nun bei diesem MAN TGS mit Abrollmulde verwirklicht.

Maßstab: 1 : 25. Material: Kunststoff. Preis: 47,50 Euro

EMEK

