Flinc bietet laut Daimler adressgenaue Tür-zu-Tür-Mitfahrgelegenheiten auf kurzen und mittleren Strecken an. Seit dem Start im Jahr 2011 haben sich demnach bereits rund eine halbe Million Nutzer für den Dienst registriert. Gleichzeitig habe man flinc in Free-Floating-Carsharing-Plattformen, in Apps der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe sowie in App-basierte Navis integriert. Trotz der Übernahme bleibt das Management-Team erhalten. Flinc werde eigenständig fortgeführt unter den Gründern Dr. Klaus Dibbern, Michael Hübl und Benjamin Kirschner.