Miniaturwelt im April: Alle gängigen Maßstäbe vertreten

ELIGOR

Als bisher einziger Modellbauer hat Eligor die neue TGX-Optik im Maßstab 1 : 43 umge­setzt – schön zu erkennen an der Frontpartie. Den ab­ge­­bildeten Sattelzug haben die Franzosen auf der Spielwarenmesse in Nürnberg ausgestellt. Er wird wohl bald im MAN-Shop erhältlich sein. Ansonsten erfolgt der Vertrieb der Eligor-Modelle in Deutschland hauptsächlich über Model Car World.

Masßstab: 1 : 43

Material: Zinkdruckguss und Kunststoff.

Preis: nicht bekannt

HERPA

Diesen MAN TGX 26.560 kennen wir doch? Es ist der Supertruck aus dem FERNFAHRER 2/2017, mit dem Robert Dobner sein 30-jähriges Firmenjubiläum zelebriert. Herpa präsentiert den Oberpfälzer Löwen nun detailliert bedruckt mitsamt

beschriftetem Sockel und Box.

Maßstab: 1 : 87

Material: Kunststoff.

Preis: 45 Euro

WIKING

Die Fuchs-seilbagger sind echte Klassiker und erfreuen sich auch im Modellformat großer Beliebtheit. Jetzt hat Wiking den Fuchs F 301 neu im Maßstab 1 : 87 verwirklicht. Dazu gibt es verschiedene Anbaugeräte und die Möglichkeit, gleich das passende Servicefahrzeug zu erwerben: einen Mercedes-Benz L 319.

Maßstab: 1 : 87

Material: Kunststoff.

Preis: 23 Euro (Bagger), 11 Euro (Transporter)

GMTS

Ein Kraftpaket der Schweizer Armee hat GMTS Brinkmeier neu für seine "Golden Oldies Linie 50" miniaturisiert: den Magirus Uranus 6x6. Mit seinem 16 Liter großen V12-Motor und den 250 PS war der Uranus seinerzeit der stärkste deutsche Lkw und wurde vor allem von Militär und Feuerwehr beschafft. Vom Modell wird es noch weitere Farbvarianten geben.

Masßstab: 1:50

Material: Resin.

Preis: 195 Euro

EMEK

Nach dem neuen S bringt Emek nun den neuen Scania R im Maßstab 1: 25 auf den Markt, unter anderem als Kurzholzzug nach nordischem Vorbild. Der R 730 ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und eignet sich bestens für Kinderhände. Dank zahlreicher mitgelieferter Kunststoffbaumstämme mangelt es auch an Ladung nicht.

Maßstab: 1 : 25

Material: Kunststoff

Preis: 70 Euro