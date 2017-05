Dr. Malek: Mini-Datenlogger blueDAN

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Dr. Malek (Halle B2, Stand 102) stellt gemeinsam mit der Esys unter dem Namen blue DAN einen Mini-Datenlogger zum Aufzeichnen von Temperaturwerten in Transportbehältern vor. Der blue DAN ergänzt die Lösung M3 Telematicware, die damit den in der Pharmalogistik geforderten GDP-Standard erfüllt. Der würfelförmige Datenlogger hat eine Kantenlänge von 31 Millimetern, wiegt 26 Gramm und kann ohne feste Installation in jedem Transportbehälter untergebracht werden.

