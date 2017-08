"Unsere MAN Trucks mit der Box auszustatten ist ein erster wichtiger Schritt und wir kommen damit unserer Vision einer komplett vernetzten Transport- und Logistik-Wertschöpfungskette ein Stück näher", sagte Joachim Drees, Vorstandsvorsitzender von MAN Truck & Bus AG, anlässlich der Serieneinführung von RIO.

Die RIO-Funktionsweise im Detail

Doch wie genau funktioniert RIO? Die von der Box im Lkw aufgenommenen Daten werden in verschlüsselter Form über einen nach europäischen Standards in Deutschland sitzenden Sicherheitsserver an eine Plattform übermittelt, die der Kunde einsehen kann. Wie und welche Daten dieser mit RIO teilen möchte, entscheidet er dabei selbst. Je nach Konfiguration kann der Unternehmer Daten wie die Motordrehzahl, die gefahrene Geschwindigkeit, den Tankstand und die Bremsennutzung analysieren.

Das auf RIO angebotene Angebot wird weiter wachsen, sagte Markus Lipinsky, CEO von RIO: "Zukünftig werden wir nicht nur eigene Services, sondern auch OEM-eigene Services und Partnerangebote über RIO zur Verfügung stellen. Wir haben noch viel vor!" Aktuell finden sich auf der Plattform Start-ups wie LoadFox, Evertracker und Synfioo, dazu sind natürlich etablierte Service-Anbieter vertreten.

Nachrüstung und Datenübertragung sind möglich

Die system- und herstellerunabhängige RIO-Box ist auch darauf ausgelegt, in Mischflotten kleinerer Unternehmen eingesetzt zu werden – damit möchte MAN dem Mittelstand den Einstieg in die Logistik 4.0 ermöglichen. Ein nachträglicher Einbau der RIO-Box in Fahrzeuge mit FMS-Schnittstelle werde in Zukunft möglich sein, so der Lkw-Hersteller. Auch die Daten des Telematiksystems MAN Telematics könnten problemfrei an RIO übertragen werden.