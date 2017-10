Der diesjährige Logix Award geht laut der Initiative Logistikimmobilien an ECE Projektmanagement aus Hamburg. Das Unternehmen entwickelte das Logistikzentrum Hamburg-Billbrook für den Nutzer Still, einen Anbieter maßgefertigter innerbetrieblicher Logistiklösungen. Für diesen Zweck wurde ein ehemaliges, belastetes Industriegrundstück saniert. Die Eröffnung fand im Sommer statt. Der Gebäudekomplex umfasse zwei Hallen mit einer Gesamtfläche von rund 30.000 Quadratmetern auf einem Grundstück von etwa 43.000 Quadratmetern, das komplett versiegelt wurde. Die bisher dezentral im Gewerbegebiet Billbrook angesiedelten Bereiche Großteilelager und Fahrzeugversand können demnach dort gebündelt werden. ECE investierte laut Logix rund 30 Millionen Euro in den Bau, Eigentümer sei Deka Immobilien.

Den erstmals verliehenen Sonderpreis für City-Logistik-Konzepte erhielt Deutsche Post Crem für das Konzept DHL MechZB-Netzwerk. Zu dem Konzept zählen inzwischen rund 80 realisierte Umschlaganlagen, die bevorzugt in Stadtnähe liegen und häufig auf sogenannten Brownfields errichtet werden. "Die MechZB, die zu einer eigenen Investment-Gattung geworden sind, stellen eine überzeugende Antwort auf das anhaltende E-Commerce-Wachstum und die steigenden Paketmengen dar", erklärt Christian Kille, Professor für Handelslogistik an der Hochschule Würzburg. Eine Arbeitsgruppe der Hochschule erstellte eine Liste der relevanten Projekte für die Auszeichnung. Eine unabhängige Jury vergibt den Award seit 2013 alle zwei Jahre.