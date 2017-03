Lkw mit alternativem Antrieb: BMVI bringt Förderprogramm auf den Weg

Wie trans aktuell auf Nachfrage vom Bundesverkehrsministerium erfuhr, soll ein entsprechendes Förderprogramm noch dieses Jahr anlaufen. Im Bundeshaushalt sind dafür zehn Millionen Euro angelegt.



Dem BMVI zufolge will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mit dem befristeten Förderprogramm die Unterstützung der Markteinführung von verbrauchsarmen und klimaschonenden Nutzfahrzeugen unterstützen. Dieses Förderprogramm soll im Jahr 2020 im Vergleich zu 2010 einen Beitrag von 1,0 bis 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen leisten.



Der Entwurf der Förderrichtlinie „über die Förderung von energieeffizienten und/oder CO2-armen schweren Nutzfahrzeugen in Unternehmen des Güterkraftverkehrs“ befindet sich laut Ministerium derzeit in der Ressortabstimmung.