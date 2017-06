Lastauto omnibus 7/2017 am Kiosk: Mercedes Actros 1845, Ford Otosan 1848 T und MAN TGE

Der türkisch-amerikanische Lkw-Hersteller Ford Otosan will auch in Europa Fuß fassen. Mit Euro 6 soll der 1848 T nun auch hiesige Kunden überzeugen. Der Mercedes-Benz Actros braucht sich über seinen festen Platz in Europa keine Gedanken zu machen. Im Test stehen sich die alte und die neue Generation von Daimlers Weltmotor OM471 gegenüber – jeweils als 1845.

MAN zündet mit seinem neuen TGX die dritte Stufe der Efficient Line. Der 18.460 verspricht mehr Tempo bei geringerem Verbrauch. Im Test muss er zeigen, ob er dieses Versprechen auch einlöst. Mehrere Nummern kleiner aber zumindest gemäß Logo ebenfalls von MAN ist der neue TGE. In lastauto omnibus 7 nimmt sich die Redaktion den Bruder des VW Crafter zur Brust. Technisch bleibt er sehr eng am Vorbild. MAN will sich vor allem über die angebotenen Dienstleistungen absetzen.

Bei den Bussen wirft die Redaktion einen Blick auf die Stadt Eindhoven. Zusammen mit dem Hersteller VDL wollen die Niederländer bei den Elektrobussen eine Vorreiterrolle einnehmen. Künftig sollen Fahrgäste elektrisch pendeln. Ob Elektro oder Diesel – ohne den Protagonisten der Rubrik Profiwissen läuft nichts. Das Radlager übernimmt im Verborgenen eine tragende Rolle.

Ab sofort gehört der Sonderteil Connected Transport ins Portfolio der lastauto omnibus. Dort stehen Themen wie Telematik, Digitalisierung oder Zukunftstechnologien rund ums vernetzte Fahrzeug im Vordergrund.

Außerdem im Heft: DAF CF und XF, Used Equipment Forum, Wechselkoffer von CIMC, Apps von Meiller, elektrifizierte Tankauflieger, ein Report vom UITP-Kongress, MAN Future Panel und ein Interview mit Hankooks DACH-Vertriebschef Manfred Zoni.

