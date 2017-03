lastauto omnibus 4 am Kiosk: Baufahrzeuge, Kabinenkonzepte und vieles mehr

In dieser Ausgabe beginnt eine neue Serie, in der wir die Kabinenkonzepte der namhaften Hersteller unter die Lupe nehmen. Den Anfang macht Renault Trucks mit vier verschiedenen Varianten.



Nach einem langen Winter kommt nun wieder Schwung ins Baugewerbe. Passend dazu hat sich unser Autor Michael Kern ans Steuer des DAF CF 460 FAT 6x4 Construction gesetzt. Doch nicht nur das – neben dem DAF-Gliederzug ist er für uns auch mit dem Kippsattelzug Volvo FH 500 gefahren. Sein Urteil zu den beiden Baufahrzeugen lesen Sie ab Seite 28.

Mercedes-Benz Actros 1863

Um viel Kraft und Motorenphilosophie geht es beim Test des Mercedes-Benz Actros 1863, in dem der hubraumstarke OM 473 mit Turbocompound-Technik arbeitet.

In der Rubrik Transporter warten wir mit einem wahren Klassiker auf: mit der nunmehr sechsten Generation des Fiat Ducato, den unser Redakteur Markus Bauer in der 150-PS-Klasse probegefahren hat.

Setra Top-Class

Bei den Bussen wird es schließlich luxuriös: Unser Autor Thorsten Wagner hat sich dem Erlebnis Setra Top-Class hingegeben. Danach ging es für ihn zurück auf den Boden der Tatsachen beziehungsweise in einen Überlandbus, nämlich den neuen MAN Lion’s Intercity. Auch ein Reisebus stand nochmal auf dem Testprogramm: der Irizar i8, der nun auch in Deutschland auf dem Markt ist.

Krone-Geschäftsführer Gero Schulze Isfort im Interview

Außerdem finden Sie in der neuen lastauto omnibus: Krone-Geschäftsführer Gero Schulze Isfort im Interview, Noteboom-Tieflader mit Bambusboden, Neuigkeiten von der Elektronikmesse CES in Las Vegas, der neue Fiat Florino und unsere große Leserwahl mit tollen Gewinnchancen.



Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion