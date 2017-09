Der Standort des Kukla-Verwaltungsgebäudes, das mit dem Graffiti verziert ist, befindet sich nach Unternehmensangaben an der Kochelseestraße in der Nähe des Münchener Großmarktes. "Mit dem Kunstwerk machen wir Logistik auch für Laien leicht begreifbar und die Nachbarn und Anwohner sehen sofort, mit was wir uns beschäftigen", erklärt Kukla-Geschäftsführer Knut Sander.

Hinter dem Pseudonym Loomit verbirgt sich der Graffiti-Künstler Mathias Köhler, der seine Karriere laut Kukla 1983 in Buchloe begann. Dort bemalte er den Wasserturm. Mittlerweile lebt und arbeitet er in München.