Kühne + Nagel wächst 2016 erneut: Akquisitionen sind fest eingeplant

"Wir konnten in allen Geschäftsbereichen Marktanteile hinzugewinnen und die Rentabilität insgesamt weiter verbessern", berichtet KN-Vorstandschef Dr. Detlef Trefzger. So wurde bei der Container-Disposition erstmals die Marke von vier Millionen TEU überschritten. Mit einer Volumensteigerung von 6,1 Prozent realisierte das Unternehmen ein etwa doppelt so starkes Wachstum wie der Gesamtmarkt. Hervorzuheben sei darüber hinaus das weiter gewachsene Volumen im Sammelcontainer-Geschäft und der erfolgreiche Ausbau der Kühlcontainer-Verkehre.

In der Luftfracht erhöhte Kühne + Nagel die Tonnage um 4,3 Prozent auf 1.304.000 Tonnen und baute damit die Position als Nummer zwei der globalen Luftfrachtanbieter aus. Ausschlaggebend hierfür seien industriespezifische Luftfrachtangebote wie beispielsweise KN EngineChain gewesen, ein spezialisiertes Dienstleistungspaket für Produktions- und Ersatzteillogistik sowie Wartung von Flugzeugtriebwerken.

Landverkehr wird weiter ausgebaut

Bei den Landverkehren steigerte KN 2016 den Nettoumsatz um 11,9 Prozent, was auf den planmäßigen Ausbau der Landverkehrsaktivitäten innerhalb und außerhalb Europas zurückzuführen sei. Beispielhaft nennt das Kühne + Nagel die Integration des US-amerikanischen Landverkehrsanbieters ReTrans, der seit 2015 zur Gruppe gehört.

In der Kontraktlogistik mehr als 100 neue Kunden

Ebenfalls auf der Erfolgsspur befindet sich die Kontraktlogistik. Insgesamt wurden laut KN im Jahr 2016 mehr als 100 neue Logistikprojekte für Kunden begonnen. Das Unternehmen bewirtschafte nun weltweit mehr als zehn Millionen Quadratmeter an Lager- und Logistikfläche. Für "weiteres profitables Wachstum" sieht Trefzger Kühne + Nagel gut gerüstet. Und nicht nur das: "Durch gezielte Akquisitionen" soll dieses Wachstum in allen Bereichen sogar noch weiter beschleunigt werden.