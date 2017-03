Kühne + Nagel übernimmt Pharmalogistik: Grünenthal nutzt KN PharmaChain

Kühne + Nagel (KN) unterstützt die Grünenthal Gruppe bei der Neuaufstellung der weltweiten Lieferkette für hochempfindliche Pharmaprodukte. Zentraler Baustein hierbei ist das Logistik-Angebot KN PharmaChain ist. dabei handelt es sich um eine multimodale Lösung für temperaturgeführte Tür-zu-Tür-Transporte. Laut KN zeichnet sich diese furch eine präzise Nachverfolgbarkeit der Lieferungen aus und ermögliche darüber hinaus ein intensives und proaktives Risiko-Management.

Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung des Netzwerks umfasse der Vertrag integrierte Logistikdienstleistungen wie das Netzwerk- und Stockmanagement sowie den weltweiten Transport von temperaturgeführten Produkten per Seefracht, Luftfracht und Landverkehr, heißt es seitens KN. Denn Grünenthal ist international aufgestellt und hat Produktionsstandorte in Europa und Lateinamerika und ist des Weiteren in 32 Ländern durch Tochtergesellschaften vertreten. Die Produkte des Pharmaunternehmens mit Konzernzentrale in Aachen sind in 155 Ländern erhältlich.