Kratzer Automation: Wechsel von Windows Mobile zu Android

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Kratzer Automation (Halle B2, Stand 219/320) hat mobile Lösungen im Gepäck. Im Mittelpunkt stehen drei Apps, die eine digitale Steuerung und Dokumentation aller Prozesse im Lager, auf dem Hof und auf der Straße umfassen: Die App für den Fahrer, Yard Management per App sowie die Mobile App für Lager und Halle. Somit werden sämtliche Schritte der Lieferkette abgedeckt, heißt es seitens des Unternehmens. Mit den neuen Apps vollzieht Kratzer Automation den Wechsel von Windows Mobile zu Android und mobilen Webanwendungen. Mit entsprechenden Standards sei dabei auch dem Thema Sicherheit entsprechend Rechnung getragen.

