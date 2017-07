Knorr-Bremse SteeringSystems: tedrive Steering geht komplett in Konzern auf

"Nach einer straffen Integrationsphase von weniger als zwölf Monaten haben wir das Produktportfolio von tedrive sowie die operativen Prozesse schnell und reibungslos in die Entwicklungs-, Produktions- und Vetriebsabläufe von Knorr-Bremse integrieren können", sagt Bernd Spies, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge und Geschäftsführer von Knorr-Bremse SteeringSystems. "Es folgt in den kommenden Wochen noch der Umzug der IT-Infrastruktur und des Web-Auftritts."

Mit dem Zukauf von tedrive und den so entstandenen Synergien will Knorr-Bremse die Basis für die nächste Stufe komplexere Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren formen. Man sei aktuell der einzige Anbieter, der neben der Längs- auch die Querdynamik beeinflussen könne, um beispielsweise Lkw automatisch in der Spur zu halten oder an Gefahrenstellen vorbeizulenken. Dabei hilft laut Knorr-Bremse die sogenannte iHSA-technologie (intelligent Hydraulic Steering Assist), bei dem die hydraulische Lenkung elektronisch angesteuert wird und so auch von den Assistenten gesteuert werden kann. "Für unsere zukünftige Produkt-Roadmap haben wir vielfältige Synergien an der Schnittstelle von brems- und Lenksystem identifiziert, die wir nach und nach in die Umsetzung bringen werden", sagt Dr. Peter Laier, Mitglied des Vorstandes bei Knorr-Bremse und verantwortlich für das Ressort Systeme für Nutzfahrzeuge. Auf dem Weg zum hochautomatisierten Fahren sei die ganzheitliche Betrachtung des Systemverbunds Bremse/Lenkung ein wesentlicher Faktor.