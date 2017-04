KEP Transporter des Jahres 2017: Die Testfahrten laufen

Die Hersteller gehen in drei Klassen an den Start: leichte, mittelschwere und schwere Transporter. Anhand eines ausgeklügelten Wertungskataloges vergeben die Testfahrer Schulnoten in verschiedenen Kategorien wie beispielsweise Laufkultur, Rundumsicht oder Preis-Leistungsverhältnis. Die zweite Hälfte der Noten ergibt sich bereits im Vorfeld anhand der technischen Daten der Fahrzeuge. Hierbei gehen beispielsweise die Sicherheitssysteme oder die Betriebskosten in die Wertung mit ein. Nach dem Ende der Testfahrten werden sämtliche Noten erfasst und berechnet. Die Sieger in den drei Kategorien, unterteilt in Import- und Gesamtsieger werden auf der Prämierungsfeier am Abend des zweiten Testtages gekürt.