KEP-Dienstleister: Hermes übernimmt Mehrheit an Liefery

Im Juli 2015 hatte sich Hermes mit 28,5 Prozent an dem ein Jahr zuvor gegründeten Unternehmen beteiligt, um sich neue Wachstumsfelder zu erschließen. Aktuell stellt Liefery mit seinen 3.500 Kurieren monatlich mehr als 500.000 Sendungen zu und bedient neben Einzelhändlern auch Versandhändler wie Amazon, Zalando oder Gravis in mehr als 60 Städten in Deutschland und Österreich.



Mit der Kapitalerhöhung sollen die Weichen auf weiteres Wachstum gestellt werden. Das Geld fließt vor allem in den Ausbau der Software. Außerdem ist beabsichtigt, künftig auch im Ausland stärker aktiv zu werden.