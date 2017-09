Im großen Vergleichstest treten Italien und Schweden gegeneinander an. Volvo und Iveco schicken die Leichtbauvarianten ihrer Baureihen FM und Stralis ins Rennen. Wer sich im direkten Vergleich durchsetzt, lest ihr ab Seite 32.

Genauso schwedisch, aber nicht unbedingt dem Leichtbau verschrieben geht es mit den neuen Trucks von Scania weiter. Im Fahrbericht tritt der Scania R 650 mit neuem V8-Motor an. Das Aggregat kommt einerseits ohne Abgasrückführung aus und schließt andererseits die große Lücke zwischen R 580 und R 730. Zudem hat die Redaktion einen Blick auf die neue Baustellengeneration von Scania geworfen. Die Offroad-Spezialisten hören auf das Kürzel XT.

Im Thema des Monats widmet sich die Redaktion der Wochenruhezeit. Mit regelmäßigen Kontrollen macht das BAG nun ernst. In der Praxis zeigt sich aber, dass es durchaus Tücken gibt.

In der Rubrik Recht aktuell stehen die Paletten im Mittelpunkt. Beim Tausch kommt es immer wieder zu unschönen Situationen. Doch wie sieht die Rechtslage tatsächlich aus? So sollten sich Fahrer verhalten, wenn sie schrottreife Paletten angedreht bekommen. Auch in der Autobahnkanzlei gibt es wieder spannende Fälle. Dazu feiert das Team zehnjähriges Jubiläum.

Unser Profi im Profil fährt zwei Mal pro Woche mit seinem Scania S 500 vom Westerwald in die Schweiz. In der Serie Truck-Jobs sind wir mit einem Lang-Lkw-Fahrer auf Tour.

Außerdem im Heft: Abenteuer Berlin, Truck Race, Festivals in Lichtenfels und Nordic Trophy, Truckstop: Autohof-24-Express in Cloppenburg, Fahrer unter 25.

