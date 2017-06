Iveco-Sonderserie für Abarth: Emotional Truck feiert Premiere auf dem Nürburgring

Die Sonderserie beinhaltet laut Iveco genau 124 Stück des New Stralis XP TCO2. Die Anzahl soll an den berühmten Abarth 124 Spider erinnern, ein Rennwagen des gleichnamigen italienischen Autoherstellers, der seit 1972 zum Fiat-Konzern gehört. Der erste Lkw der Serie sei für Abarth Logistik bestimmt. Der sogenannte Emotional Truck stehe ab dem Truck Grand Prix am Nürburgring bei allen Rennen der FIA European Truck Race 2017 am Iveco-Stand im Fahrerlager.