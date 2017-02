Isringhausen unterstützt Nachwuchs: FERNFAHRER-Abo für junge Berufskraftfahrer

Laut Bundesamt für Güterverkehr gibt es derzeit etwa 538.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Kraftfahrer in Deutschland. Davon ist jedoch gut ein Viertel bereits 55 Jahre oder älter. In den nächsten zehn Jahren, so die BAG-Prognose, fehlen dem deutschen Transportgewerbe fast 138.000 qualifizierte Fahrer. Demgegenüber stehen laut DIHK nur etwa 13.000 Auszubildende, die sich mittels Berufskraftfahrerausbildung oder mittels beschleunigter Grundqualifikation für den Beruf entschieden haben. Deshalb gilt es, den Fahrernachwuchs zu fördern und zu unterstützen.

In einer gemeinsamen Aktion spendiert der Sitzhersteller Isringhausen nun Auszubildenden im dritten Lehrjahr sowie Berufsanfängern ein Halbjahres-Abo von FERNFAHRER.

Anmeldegutscheine liegen in über 50 Berufsschulen bereit

Fundierte Fahrzeugtests, sozialpolitische Beiträge, Auslandsreportagen und viele weitere Themen aus der Nutzfahrzeug-welt sollen dem Nachwuchs den Start in den Arbeitsalltag erleichtern. Wie bekommt man jetzt so ein Gratis-Abo? Ganz einfach: Wer Interesse hat, meldet sich in der Berufsschule bei seinem Klassenlehrer. Mehr als 50 Berufsschulen und Berufskollegs nehmen an der Aktion teil. Dort liegen Probehefte und Anmeldegutscheine für das Patenschafts-Abo "FERNFAHRER powered by Isringhausen" bereit. Die Aktion ist vorerst auf sechs Ausgaben begrenzt. Also nichts wie ran an die Gutscheine! Die Anmeldung ist auch online möglich.

So bekommt ihr das Abo

"FERNFAHRER powered by ISRI®" – für Azubis im dritten Lehrjahr und Berufsanfänger. Den Anmeldegutschein gibt‘s beim Klassenlehrer oder online.