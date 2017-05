Initions: IX Optimizer für automatische Tourenplanung

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Initions (Halle B2, Stand 512) zeigt mit dem sogenannten IX Optimizer ein Modul für die automatische Tourenplanung im Transport-Management-System Opheo. Der IX Optimizer lässt sich nach Angaben von Initions für eine große Bandbreite an Transporten und Fahrzeugarten einsetzen. Er liefert innerhalb kurzer Rechenzeiten optimierte Tourenvorschläge, die je nach Zielsetzung Fahrzeiten, Wegstrecken und Verspätungen minimieren und dabei auch CO2-Emissionen reduzieren helfen. Das Modul basiert auf einem selbstlernenden Algorithmus. Das Planungsverfahren sei damit in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit Tausende von Tourenplänen zu berechnen und durch einzelne Änderungen eine schrittweise Verbesserung zu erreichen.

