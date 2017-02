Immoblien in der Logistik: Harder leitet Immobilien bei May & Co.

Der Immobilienwirt bringt nach Unternehmensangaben mehr als zehn Jahre Erfahrung im Marketing und Vertrieb von Industrie-, Lager- und Logistikimmobilien mit. Mit seiner Expertise im Vermietungs- und Investmentgeschäft sowie seinen Kontakten zu Grundstückseigentümern und Nutzern soll er den strategischen Ausbau von May & Co. Logistik weiter vorantreiben. Schwerpunktmäßig will sich Harder dabei auf den deutschen Markt konzentrieren. "Investments und Projektentwicklungen im europäischen Ausland werden im Einzelfall betrachtet", sagt der 36-Jährige.

Darüber hinaus sind neben dem spekulativen Ankauf von Gewerbegrundstücken ab etwa 20.000 Quadratmeter Fläche auch Investments in den Risikoklassen Value-add sowie Opportunistisch von Interesse, heißt es in der Mitteilung.. Die avisierten Investitionsvolumina seitens May & Co. Logistik liegen dabei in einer Spanne von fünf Millionen Euro bei Einzelobjekten bis hin zu 100 Millionen Euro bei Portfolios.