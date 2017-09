Nach Angaben der Logistiker soll das Unternehmen mit dem Namen H+H Foodlog ab 1. November 2017 an den Start gehen. Künftig werden bis zu 350 Mitarbeiter bei H+H Foodlog beschäftigt sein. Mit 1.600 speziellen Tankcontainern, 175 Tankaufliegern und 200 Zugmaschinen erwarten die Firmengründer einen Jahresumsatz von etwa 175 Millionen Euro.

Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Neuss wird Adwin Verhoeks. Er war bislang für H+S Foodtrans als Business Unit Manager in den Niederlanden tätig. Die bislang bestehenden Einheiten H+S Foodtrans und Foodlog von Hoyer werden von den bestehenden Niederlassungen außerhalb Deutschlands weiterhin aktiv sein, heißt es in einer Mitteilung.

Das Familienunternehmen Hoyer beschäftigt eigenen Angaben zufolge momentan rund 6.100 Mitarbeiter in mehr als 115 Ländern. H+S Group, das ebenso wie Hoyer seit 1946 am Markt für Bulk-Transporte flüssiger Lebensmittel aktiv ist, ist ebenso ein familiengeführtes Unternehmen.