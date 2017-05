Hoyer: Neue Leiter für das Terminal Schkopau

Das Führungsduo verfügt nach Angaben des Hamburger Logistikdienstleisters über langjähriger Erfahrung in leitenden Positionen. Felix Bossmeyer (re.) ist demnach seit 20 Jahren bei Hoyer und war bereits an den Standorten Hamburg, Sao Paulo und Rotterdam tätig. Zuletzt hatte er seit 2016 die Position des Director Supply Chain Solutions (SCS) Europe inne. Tom Krützfeldt begann seine Karriere bei dem Bulk-Logistiker im Jahr 2003 und war seitdem in verschiedenen Funktionen im Bereich Transport tätig, zuletzt seit 2012 als Head of Operations Europe bei SCS.

Das Kombiterminal in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben von Hoyer 54.000 Quadratmeter groß und wurde 2016 wesentlich erweitert:Durch die Gleisverlängerung und die Installation eines zweiten Containerportalkrans im vergangenen Jahr können dort bis zu 110.000 Umschlagsvorgänge pro Jahr vorgenommen werden. Es gewährleistet die Anbindung der großen deutschen See- und Binnenhäfen sowie des Hafens Rotterdam mittels Schiene und Straße und wickelt europaweite Verkehre ab.