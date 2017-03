Honold Logistik: Umsatzplus und umfangreiche Investitionen

Ähnlich wie den Umsatz habe man auch den Jahresüberschuss sowie das Investitionsvolumen zum dritten Mal in Folge gesteigert. Genaue Zahlen nennt das Familienunternehmen traditionell nicht, meldet aber, dass die Logistikflächen in Deutschland mit Immobilien in Vöhringen, Bellheim und Hannover um 70.000 Quadratmeter wuchsen. In Rumänien habe man 15.000 Quadratmeter eigene Logistikflächen neu und langfristig vermietet.

Während die Anzahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr um sieben Mitarbeiter auf 1.210 Personen anstieg, erwartet das Unternehmen eigenen Angaben zu Folge für 2017 etwa 150 bis 170 zusätzliche Beschäftigte mit Schwerpunkt in Augsburg. Beim Umsatz erwarte man einen Sprung von rund 15 Millionen Euro ab dem zweiten und vierten Quartal.