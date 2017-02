HHLA: Jens Hansen in Vorstand berufen

Als Chief Operation Officer (COO) leitet er laut HHLA künftig die Bereiche Informationssysteme, Container Betrieb und Container Technik. Hansen folgt am 1. April auf Dr. Stefan Behn, der das Unternehmen verlässt.



Hansen leitete zuletzt als Geschäftsführer das Container Terminal Burchardkai. "Mit der Entscheidung für eine interne Lösung verbindet der Aufsichtsrat sowohl die Erwartung an Kontinuität als auch an strategische Zukunftsausrichtung", sagt Prof. Dr. Peer Witten, Aufsichtsratsvorsitzender, zur Personalentscheidung.



Dem Aufsichtsrat gehören neben Hansen und Witten zudem Angela Titzrath, die künftig den Container Vertrieb verantwortet, sowie Heinz Brandt (Arbeitsdirektor) und Dr. Roland Lappin (CFO) an.