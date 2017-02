Nach Angaben des Unternehmens wird Neumeier sowohl die IT der Hellmann Gruppe als auch die Digitalisierung einzelner Geschäftsbereiche verantworten. Zuletzt war Neumeier bei dem IT Hardware- und Service Provider Fujitsu Technology Solutions tätig. Hier fungierte er als Vice President und Head of Data Center Business und verantwortete das Rechenzentrumsgeschäfts für Indien, den Nahen Osten, Europa und Afrika.