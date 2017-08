Die Kooperation ermöglicht laut Hellmann kürzere Laufzeiten und ein optimiertes Streckennetz. Für die 1924 gegründete Bianchi Group arbeiten mehr als 300 Mitarbeiter in zwölf Niederlassungen in Italien und der Schweiz. Die Gruppe erzielte laut Hellmann 2016 einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Das Verteilerzentrum in Como am Comer See verfüge über ein 140.000 Quadratmeter großes Logistikareal und eine Lager- und Umschlagsfläche von 5.000 Quadratmetern mit 30 Verladetoren. Weitere Empfangsdepots befinden sich in den italienischen Städten Modena, Padua und Florenz, sodass feste Regellaufzeiten für sämtliche italienische Postleitzahlgebiete gesichert seien.