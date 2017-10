Hindelang war nach Angaben des Reifenherstellers Goodyear und dem Automobilclub von Deutschland (AvD), die monatlich den Helden der Straße küren, an einem Nachmittag im August auf einer Testfahrt in Stötten am Auerberg (Landkreis Ostallgäu). Eine Passantin machte ihn auf ein Auto aufmerksam, das im örtlichen Fluss trieb. Die Fahrerin war im Pkw eingeschlossen. Er stieg aus dem Auto und sprang auf Höhe des Fahrzeugs ins Wasser. Trotz der starken Strömung gelang es ihm, die Fahrertür zu öffnen. Schließlich kam ihm sein Sohn zu Hilfe, der von seinem Haus aus gesehen hatte, wie sein Vater in den Fluss sprang. "Ich habe ihm dann zugerufen, dass wir ein Seil oder eine Leiter brauchen, um ans Ufer zu kommen. Gegen die Strömung hatten wir zu zweit keine Chance", erklärt Hindelang. Mithilfe eines Gartenschlauchs erreichten Hindelang und die Fahrerin das Ufer.