Heft 3/2017: Neue FERNFAHRER-Ausgabe am Kiosk

Bei Mercedes Actros und SK haben wir die Entwicklung des Dieselverbrauchs im Laufe der letzten Jahre bereits unter die Lupe genommen. Nun war DAF an der Reihe. Auf Seite 32 erfahrt ihr, worin sich die getesteten zwei Generationen des DAF XF – einmal mit Euro 3, einmal mit Euro 6 – unterscheiden.

Gar keine Probleme mit Dieselverbrauch hat der neue Nikola One. Der Riese trägt eine Brennstoffzelle, tankt Wasserstoff und fährt mit 1.000 elektrischen Pferden bis zu 2.000 Kilometer weit. Was der mächtige Nordamerikaner sonst noch kann, lest ihr auf Seite 30.

Gerade im Kreuzungsbereich kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, weil schwächere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel des Lkw unterwegs sind. Oft hat der Lkw-Fahrer keine Chance, den anderen zu sehen. Wir haben Jürgen Huster begleitet, der in einem nagelneuen Actros 1845 mit Abbiegeassistenten unterwegs ist (Seite 40).

Ab Seite 50 findet ihr alle Infos zu unserer diesjährigen Leserwahl. Wir suchen wieder die besten Marken und Nutzfahrzeuge des Jahres. Auch für euch lohnt sich die Teilnahme. Zu gewinnen gibt es tolle Preise, vom Citan in Offroad-Optik über VIP-Reisen bis zu Modellen und Accessoires. Schnappt euch am besten gleich die Teilnahmekarte und stimmt ab.

Unser Truck-Job führt uns diesmal zu René Irmler. Er ist in einem Zetros-Kipper in der Kiesgrube unterwegs. Alles über Renés Traumjob lest ihr auf Seite 46.

Außerdem im FERNFAHRER 3/2017: Abenteuer Kreta; die Leverkusener Brücke mit Fahrerforum zum Thema; Recht aktuell zu Gefahrguttransporten; Lehren aus dem Lkw-Anschlag in Berlin: was ihr für eure Sicherheit unterwegs tun könnt; ein Report zum Notbremsassistenten in der Praxis und neue Fälle aus der Autobahnkanzlei.

