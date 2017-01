Heft 2/2017: Neue FERNFAHRER-Ausgabe am Kiosk

Der große Vergleichstest ist immer spannend – diesmal noch mehr als sonst. Unter den vier Fernverkehrs-Lkw der 500-PS-Klasse trat nämlich auch der neue Scania S zur Bewährungsprobe an. Ob er den großen Erwartungen, die Scania bei seiner Vorstellung geweckt hat, erfüllt, erfahrt ihr ab Seite 22.

Getestet haben wir auch den neuen Versuchsträger von Jacobs Vehicle, nach dem die Jake Brake (Dekompressionsbremse) benannt ist. Und zwar mit Hilfe von acht Lkw-Fahrern. Ihre Erfahrungen mit der in einem Actros 1845 verbauten Motorbremse findet ihr ab Seite 34.

Fürs Speditionsporträt war unser Autor Jan Bergrath bei Rothkötter in Meppen zu Besuch. Im Rahmen der Serie Truckjobs haben wir einen Kraftfahrer des THW-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen begleitet und einen Blick auf die rollenden Schätze der THW-historischen Sammlung geworfen. Unser Supertruck ist diesmal kein Scania, sondern ein MAN TGX von Dobner Transporte – ihr findet ihn auf Seite 75. Auch einem unschönen Thema widmen wir uns in dieser Ausgabe: Dem Sozialdumping mit osteuropäischen Lkw-Fahrern in den Terminals des Kombinierten Verkehrs.

Außerdem im FERNFAHRER 2/2017: Abenteuer Nordamerika; Thema des Monats – die neue Unternehmensstatistik des BAG; Constanze Maier, unserer Fahrerin unter 25; Recht aktuell zum Mythos "Schichtzeit"; ein ungewöhnlicher Fall aus der Autobahnkanzlei; der Autohof Kolb Sinsheim an der A6 und neue Lkw-Modelle.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion

Hier könnt ihr das Heft bestellen. Hier findet ihr den kompletten Heftinhalt.