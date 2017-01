HARDER logistics: Umzug des Flugzeugzulieferers Diehl

Ein Jahr dauerte die damit Umzugslogistik von der ersten Planung bis zum Transport des letzten Kartons. Dabei wurden rund 300 Arbeitsplätze verlagert, 8.500 Quadratmeter Fläche in den Ursprungszustand zurückversetzt und 40 Lkw-Ladungen transportiert, darunter eine Fräsmaschine mit einer Länge von mehr als zehn Metern.Ziel war die neue Unternehmensadresse von Diehl im Hamburger Gewerbegebiet „Am Genter Ufer“. Dort hat Diehl in unmittelbarer Nähe zu seinem Kunden Airbus in Finkenwerder und mit direktem Anschluss an die A7 einen neuen Standort errichtet. Dieser umfasst rund 10.000 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche sowie etwa 3.000 Quadratmeter an Büro- und Sozialräumen.



Bestandteil des Umzugs war auch eine Fräsmaschine mit einer Länge von mehr als zehn Metern und vier Meter Breite – eine besondere Herausforderung. „Um diese verladen zu können, wurde sie zunächst auf das Transportmaß von 3,50 Metern zurückgebaut“, berichtet Marcello Danieli, geschäftsführende Inhaber von HARDER logistics. Allein die vorbereitenden Maßnahmen hätten drei Tage in Anspruch genommen. Sie umfassten unter anderem das Erstellen von Kabelbelegungsplänen sowie einer Fotodokumentation. Ein angemieteter Tieflader brachte die Projektladung schließlich an den neuen Standort am Genter Ufer. Dort wartete bereits ein 70-Tonnen-Kran darauf, die Anlage von dem Spezialfahrzeug zu heben.



Insgesamt waren während des Projektzeitraums elf Mitarbeiter des Neu-Ulmer Logistikdienstleisters vor Ort im Einsatz, darunter auch Elektriker und Schlosser. Das eigene Equipment bestand aus drei Lkw-Zügen von Mercedes-Benz, die mit sondergefertigten Aufbauten speziell für Verlagerungsprojekte genutzt werden.