Die mittelständische Gulf-Mineralölgesellschaft betreibt aktuell nur drei Autohöfe – neben Jarmen und Stadtroda gehört Treuen dazu. Dessen Betriebsleiter Marco Klorek passt gut hierher: Er ist ein Fels in der Brandung und gewohnt, schnell zu reagieren. "Egal, wie viel los ist, wir finden immer ein Plätzchen für die Fernfahrer." Zugegebenermaßen ist die Anfahrt ein bisschen trickreich, denn sie schlängelt sich durch eng bebautes Industriegebiet – bei Gegenverkehr schadet etwas Geduld nicht. Nach der Ankunft wird jedoch der unschlagbare Vorteil klar: Das Gelände liegt auf einer Bergkuppe unterhalb des vogtländischen Waldes, ruhig und mit guter Luft.

"Wir sind ein überschaubarer und fröhlicher Verein"

Hausmannskost gehört zum guten Ton, auch ein ausgewiesener Schnitzeltag im Restaurant "Race In" am Dienstag fehlt nicht. Klorek und sein Team bemühen sich, auf die speziellen Wünsche der Fahrer einzugehen – ein schnelles Mittagessen in der Tankstelle unter 6,50 Euro sowie eine große oder kleine Bockwurst mit und ohne Käse. "Dafür fahren die Jungs von der Autobahn runter", bekräftigt Klorek und saust schon wieder los, um an der Kasse auszuhelfen. "Wir sind ein überschaubarer und fröhlicher Verein, das spüren die Gäste." Wie auf Kommando bittet ein Fernfahrer um ein deftiges Frühstück, "aber samt Brötchen mit selbst gemachter Marmelade und natürlich Filterkaffee".

Susi aus Ungarn gilt als gute Seele des Hauses, trifft immer den richtigen Ton und nimmt kein Blatt vor den Mund: "Ich kenne alle, die mehr als einmal kommen, und sie mögen es, wenn ich mal länger zuhöre oder sie mit lustigen Kommentaren auf den Arm nehme." Die Anlage mit verschiedenen Räumen, mit Tankstelle, Bistro, Subway, Restaurant und sanitären Anlagen ist ein wenig verwinkelt – aber so entsteht auch gestalterischer Freiraum: Im ersten Stock ist ein extra Fernsehzimmer mit Couch. Fazit: Echt gemütlich in Treuen.

Zoom Foto: Gundel Jacobi Der 'Race-In'-Teller wird vom Koch empfohlen.

Der Koch empfiehlt den 'Race In'-Teller

Koch Stefan Klorek: "Ich bin mir sicher, dass unser 'Race In'-Teller für 11,50 Euro alle Geschmäcker trifft. Das ist eine große Portion mit Schweineschnitzel, zwei Spiegeleiern, Speckbohnen und als Krönung die besten Bratkartoffeln an der A 72. Das wird mir immer wieder bestätigt, denn die Bratkartoffeln sind nicht fettig, sondern kross. Zusätzlich gibt es noch Salat im Glas – das machen wir deshalb, damit der Salat nicht auf dem Teller warm wird. Gewusst wie! Das gilt übrigens auch für den vogtländischen Sauerbraten mit grünen Knödeln. In der kalten Jahreszeit ist das ein Genuss, den es garantiert nicht überall gibt."

Infos zum Truckstop

Adresse: Gulf Autohof Treuen, Mittlerer Ring 6, 08233 Treuen

Tel.: 037468/688 190

Fax: 037468/688 195

Webseite: www.gulf.de

E-Mail: treuen@gulf.de

Öffnungszeiten: Tankstelle mit Bistro: 24 h – 365 Tage, Restaurant: Mo.–Do. 11.30– 14.00 Uhr und 17.00–22.00 Uhr, Freitag 11.30–15.00 Uhr

Lkw-Parkplätze: 50, Parkgebühr 6 €, 4 € angerechnet auf Gastronomie

Lkw-Zapfsäulen: 4 Hochleistungssäulen, 1 Adblue-Säule

Dieselkreditkarten: alle gängigen

EC-Automat: nein

Kommunikation: Fax, Kopien, WLAN 1 h gratis

Restaurant: 60 Nichtraucherplätze, 30 Raucherplätze

Terrasse: 16 Plätze

Duschen: 4 Herren- und Damenduschen, Kosten: 0,50 €/2 Minuten

Wäscheservice: nein

Pott Kaffee: 0,25 Liter 2,70 €

Bier vom Fass: Pils 0,3 Liter 2,50 €

Frühstück, Auswahl: Rührei mit Speck und 1 Brötchen für 3,85 €; Strammer Max mit Schinken, Ei, Tomaten und Käse für 4,95 €

Essen, Auswahl: Omelett mit Tomaten und Käse gefüllt für 7,50 €; Currywurst mit Pommes und hausgemachter Soße für 7,50 €; Schnitzel nach Wiener Art mit Pommes für 9,50 €

Freizeit: TV-Raum, 1 Bildschirm im Restaurant, 1 Bildschirm im Raucherraum, 4 Spielautomaten

Eis- und Schneegerüst: nein

DocStop: nein