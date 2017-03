GLS: Das Paket kommt mit dem Lastenrad

Vom Depot am Marienplatz rollen die Lastenfahrräder nach Angaben von GLS an Geschäfte und Privatkunden. In den ersten zwölf Wochen wird das Projekt von der Hochschule Darmstadt wissenschaftliche begleitet. Experten sammeln Daten über die Effekte der Lastenräder.



"Wir wollen die eBikes in Deutschland mittelfristig deutlich aufstocken", sagt Eberhard Fritze, Area Manager West bei GLS. Mit der Analyse der Hochschule habe man eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die genaue Umsetzung. In Konstanz, Nürnberg, Düsseldorf und Dortmund sind Lastenräder bereits für die Paketzustellung im Einsatz.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Italien, Österreich und Ungarn lässt GLS Lastenräder im Rahmen des firmeninternen ThinkGreen-Programms rollen.