Geis-Gruppe: Zentral-Hub in Polen eröffnet

Das Unternehmen reagiere damit auf den stetigen Ausbau der polnischen Netzwerke in den vergangenen Jahren. Bisher nutzte Geis nach eigenen Angaben getrennte Umschlagzentren in Warschau und Wola Rakowa. Nun laufen die Fäden in dem rund 10.000 Quadratmeter großen Neubau bei Lódz zusammen. Der Logistiker mit Stammsitz im fränkischen Bad Neustadt investierte rund 19 Millionen Euro in das Umschlagzentrum. Geis ist mittlerweile an 47 Standorten in Polen vertreten.