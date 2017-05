Gefco: Neue Business Development Managerin tritt an

In dieser Position verantwortet Hahl nach Angaben des Logistikdienstleisters die Geschäftsentwicklung für Russland und Zentralasien aus Deutschland heraus. Zu ihren Aufgaben zähle der Ausbau bestehender Verkehre, die weitere Stärkung der Zusammenarbeit mit den Gefco-Landesgesellschaften in der Region sowie die Erschließung neuer Geschäftspotenziale. Darüber hinaus unterstütze sie die Angebotskalkulation und die Umsetzung von Marketingkampagnen im Bereich der GUS-Logistik. Sie berichtet an Hauke Bolesta, Director Sales & Marketing bei Gefco Deutschland.



Aziza Hahl hat ihr Studium der International and Diplomatic Studies an der Wirtschaftsuniversität Prag mit dem Master abgeschlossen. Bevor sie ihre aktuelle Position übernahm, war sie bereits als Marketing Executive und als Country Rail Managerin für die Zentrale der tschechischen Landesgesellschaft tätig.