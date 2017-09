firmenauto

Neues Logo und neuer Markenclaim

Stuttgart, 11.09.2017 – Pünktlich zur IAA, die am 14. September in Frankfurt startet, tritt die Zeitschrift firmenauto mit einem neuen Logo sowie dem Markenclaim „Mobilität & Manage-ment“ auf. Damit übernimmt firmenauto in den Titel, was sich bereits seit langer Zeit thema-tisch im Inhalt widerspiegelt.