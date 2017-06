Firmenauto des Jahres 2017: Die beliebtesten Dienstwagen aller Klassen

Die Flottenmanager bewerteten neben Fahrverhalten und Komfort insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Autos. Dazu waren sie mit den 152 Autos (jedes Modell war mit zwei Testwagen vertreten) auf über 1.600 Fahrten exakt 1.016 Stunden auf den Straßen rund um Warnemünde unterwegs.

250 Gäste und Vertreter der Automobil- und Fuhrparkbranche verfolgten am Abend des 31. Mai die feierliche Prämierung in der Yachthafenresidenz Warnemünde. Da in jeder Klasse jeweils ein Gesamt- und ein Importsieger ermittelt wurden, dürfen somit 17 Modelle (in sieben Kategorien gab es nur eine Gesamtwertung) das Prädikat "Firmenauto des Jahres" tragen. Den Preis verleihen die Fachzeitschrift FIRMENAUTO und die Sachverständigenorganisation DEKRA.

Ausführliche Informationen stehen zum download bereit.

