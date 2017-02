Finanzierung: Objektfinanzierung für den Fuhrpark

Herr Umstätter, wann ist eine Objektfinanzierung für Speditionen im Gegensatz zum Leasing sinnvoll?

Eine Objektfinanzierung unterscheidet sich von Leasing grundsätzlich in der Art der Bilanzierung. Für Kunden, bei denen der Nutzungsgedanke im Vordergrund steht, empfiehlt sich daher die Leasingvariante. Unternehmen, die Wert auf Eigentum legen, wählen besser klassische Finanzierungsformen wie Mietkauf oder Darlehen, um damit auch stille Reserven innerhalb des Fuhrparks aufzubauen. Leasing ist direkt umsetzbar und gibt Unternehmen schnell die nötigen finanziellen Gestaltungsräume, Investitionen durchzuführen.

Leasinglösungen garantieren Flexibilität sowie Kontinuität, indem sie den Austausch und die Erweiterung von Objekten bei transparenten und klar definierten Zahlungsströmen ermöglichen.

Mit welchen neuen Angeboten wollen Sie 2017 Neukunden gewinnen?

Unsere Services und Finanzierungslösungen richten sich vor allem an Hersteller und Händler von Nutzfahrzeugen. Für deren Endkunden bieten wir individuelle Finanzierungskonzepte an, die sich jeweils an den Objekten und Vertriebswegen orientieren.

Unser Angebot ist dabei breit gefächert und reicht vom Vertragsverwaltungs-, Kreditprüfungs- und Dokumentenerstellungs-Tool bis zum Same-Name-Auftritt am Markt. Wichtig sind uns vor allem kurze Reaktionszeiten, um so schnell und umfassend wie möglich eine optimale Lösung zu bieten. Viele Hersteller stehen im Zuge der Digitalisierung unter Wettbewerbsdruck. Auch hier unterstützen wir Kunden bei der Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie und der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen.

Die Zinsen bleiben unglaublich niedrig. Was bedeutet das für die Finanzierung von Fahrzeugen?

Das derzeit niedrige Zinsniveau bedeutet vor allem eine entsprechend günstige Finanzierungsbasis für den Endkunden. Tatsächlich bestimmen die Aufträge und Auslastungen eines Unternehmens dessen Investitionsplan. Dennoch ist das aktuelle Zinsniveau für Unternehmen eine betriebswirtschaftlich lukrative Möglichkeit, ihren Fuhrpark zu modernisieren und damit die laufenden Reparaturkosten zu minimieren.

TARGO Commercial Finance

Der Finanzdienstleister ging im Sommer 2016 aus dem durch die französische Bankengruppe Crédit Mutuel übernommenen Factoring- und Leasinggeschäft von GE Capital in Deutschland hervor. Er bietet nach eigenen Angaben mittelständischen Unternehmen Finanzierungen in den Bereichen Factoring und Leasing an.