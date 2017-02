Fiege: Flüchtlinge aus Afghanistan eingestellt

Die Flüchtlinge im Alter von 19 bis 24 Jahren sollen laut Fiege zum 1. September eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik beginnen. Bis dahin absolvieren sie die Einstiegsqualifizierung. Das bedeutet, dass sie drei Tage in der Woche im Unternehmen beschäftigt sind und an den beiden anderen Wochentagen den Förderunterricht im Bildungswerk der hessischen Wirtschaft in Dieburg besuchen.

"Im Betrieb haben wir jedem Flüchtling einen Paten in seiner Abteilung an die Seite gestellt", erklärt Andrea Berres, Personalsachbearbeiterin bei Fiege Dieburg. Gemeinsam mit fünf Kollegen hat sie sich für die Integration der Flüchtlinge eingesetzt.

Der Standort in Dieburg hat den Schwerpunkt Reifenlogistik und lagert, kommissioniert und verschickt Reifen jeder Größe für Marken wie zum Beispiel Pirelli. Bisher beschäftigt Fiege deutschlandweit mehr als 40 Flüchtlinge.