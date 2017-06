FERNFAHRER und UTA: Alle Infos in der Hand mit der Autohöfe App

Die kostenlose Autohöfe App von FERNFAHRER und UTA hat am Wochenende die Marke von 100.000 Downloads geknackt. Tendenz steigend. Derzeit nutzen mehr als 350 Fahrer täglich die App, das macht im Schnitt 27.000 Sessions pro Monat. Dass die App ein unverzichtbarer Begleiter für alle Lkw-Fahrer in Europa ist, zeigt allein schon die Zahl der Bewertungen: Bislang gaben die Nutzer mehr als 5.000 Bewertungen für 331 Autohöfe ab. Die App zeigt alle Autohöfe, Tankstellen und Rastplätze Europas auf einer zoombaren Karte. Nach dem Tippen auf das Symbol können Sie alle wichtigen Informationen zu Autohof oder Tankstelle abrufen, von den Öffnungszeiten bis hin zur Ausstattung.

Servicepartner in der FERNFAHRER Autohöfe-App

Wer sich unterwegs versorgen möchte, kann nun in der App (unter "Servicepartner") ganz bequem Lidl-Filialen finden, die in der Nähe eines Autohofs liegen. 77 Filialen davon sind sogar weniger als drei Kilometer von einem Autohof entfernt, so dass man diese z.B. mit einem Klapprad recht gut erreichen kann. Eine Karte mit allen Filialen und den in der Nähe befindlichen Autohöfen sind auch per Link zu erreichen.

Für den Fall der Fälle sind Standorte von JOST, die Autobahnkanzlei Peter Möller und die Unterwegsversorgung DocStop in der App unter "Servicepartner" enthalten. Einfach per Umkreissuche den nächsten Standort finden und anrufen. In dieser Rubrik finden sich in den Wintermonaten übrigens auch die Standorte von Schneeräumanlagen.

Autohöfe unterwegs bewerten

Nutzer können mit der App Autohöfe nicht nur finden, sondern auch bewerten. In den Kategorien Parkplatz, Qualität des Essens, Sauberkeit der Duschen, Freundlichkeit des Personals und Preis-Leistungsverhältnis können Sie bis zu fünf Sterne vergeben. Die Bewertung wird dann direkt in der Kartenansicht neben dem Namen des Autohofs angezeigt und hilft anderen Fernfahrern bei der Suche nach einem Autohof.

Praktische Filterfunktionen

Mit der erweiterten Suchfunktion können User beispielsweise nach Namen, entlang einer beliebigen Autobahn oder aber auch entlang einer individuellen Route suchen. Über die Umkreissuche zeigt die App Autohöfe und Tankstellen auch in direkter Nähe zur aktuellen Position. Dabei können die Nutzer selbst auswählen, welche Ausstattung verfügbar sein muss – ob Dusche, Restaurant oder Biodiesel. Für spontane Pausen oder um den Lieblingsautohof nicht zu verpassen, gibt die App auf Wunsch ein Signal, kurz bevor der Nutzer an den nächsten Autohof kommt.

Sicherheitsparkplätze in ganz Europa

Der Wunsch nach einem sicheren Platz zum Übernachten für Fracht und Fahrer hat dazu geführt, dass die Anzahl der Sicherheitsparkplätze permanent zunimmt. In der FERNFAHRER Autohöfe-App sind alle europäischen Sicherheitsparkplätze von ESPORG enthalten.

Mit dem News-Channel top informiert

In der Rubrik News versorgt das FERNFAHRER-Redaktionsteam die App mit allen nützlichen Infos und Neuigkeiten aus der Welt der Lkw. So verpassen die User keine wichtige Neuerung im Straßenverkehr und erfahren sofort, wenn es in der Branche etwas Neues gibt.

Die FERNFAHRER Autohöfe App ist auch in den Sprachen Englisch, Französisch, Polnisch, Holländisch, Spanisch, Italienisch und Ungarisch erhältlich.

Hier können Sie die App herunterladen:

www.fernfahrer.de/iphone



www.fernfahrer.de/android

Hinweise

Damit die App die nächsten Autohöfe melden kann, müssen die Ortungsdienste in den Einstellungen des Smartphones aktiviert sein. Außerdem ist dann der GPS-Empfang im Hintergrund aktiv. Das kann den Akku schnell entladen. Bei Nutzung der Services im Ausland können zusätzliche Roaming-Kosten entstehen.

Damit Sie Telefonnummern aus der App heraus direkt anrufen können, fragt Android nach der Freigabe des Telefons. Die App hat keinen Zugriff auf Ihre Kontakte.