FERNFAHRER SUPERTRUCKS-SONDERHEFT: Exklusive Outtakes aus dem neuen Heft

Diese Schätzchen findet ihr im Sonderheft:

Scania Longline als Wohn-Traum mit Luxus-Innenaustattung und 850 PS

Ein total durchgeknallter Mad-Max-ZIL

Mercedes-Benz Actros mit eingebauter Sauna

Peterbilt-Hauber mit reichlich Chrom-Zierrat

Scania S 500 von Christian Furtmaier als Poster

Oldschool DAF XF von William de Zeeuw

Volvo FH13 von Schlintl mit seinen tollen Details außen und innen

DAF XF von Wolf Transporte aus der Oberpfalz

Impressionen von Stockholm Truck Meet

Die Top-Adressen unter den Veredlern und Innenausstattern

Die schönsten Neuerscheinungen unter den Modelltrucks. Zwei davon könnt Ihr gewinnen!

Das und vieles mehr lest ihr ab dem 27. Juni 2017 im FERNFAHRER Supertrucks –Sonderheft. Ihr bekommt es dann am Kiosk oder an unserem Stand am Nürburgring während des Truck-Grand-Prix vom 30. Juni bis zum 2. Juli. Am komfortabelsten geht’s über den Online-Shop von FERNFAHRER unter www.fernfahrer.de/supertrucks. Kostenpunkt: 4,90 Euro oder 4,17 Euro für Abonnenten.