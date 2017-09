Auf der Tour 2017 erreichte die FERNFAHRER-Roadshow „Drive Your Dream“ bislang mehr als 200.000 Besucher. Diese sind begeistert vom abwechslungsreichen Programm vor Ort: Moderation und Aktionen mit Kultmoderator „Diesel Dieter“, Livemusik, Angeboten und Gewinnspielen – und natürlich der FERNFAHRER-Redaktion live vor Ort mit Podiumdis-kussionen und immer einem offenen Ohr für die Themen der Fahrer.



Die achte Station und gleichzeitig der Abschluss der diesjährigen FERNFAHRER-Roadshow „Drive Your Dream“ bildet die Messe NUFAM in Karlsruhe (28. September bis 1. Oktober 2017). Das FERNFAHRER-Team und den Roadshow-Truck finden Sie in Halle 3, Stand 302. Natürlich auch hier mit Moderation und Aktionen und Angeboten mit „Diesel Dieter“. Am Samstag, 30.9. ist die Countryband „SAWYER“ mit Live-Musik zu Gast und ab 13 Uhr diskutiert FERNFAHRER-Autor Jan Bergrath mit einer Podiumsrunde zum Thema Park-platzmangel. Außerdem bietet sich dort die letzte Chance für Fahrer beim Casting von Semperit teilzunehmen und sich als authentisches Werbegesicht fotografieren zu lassen.





Das erwartet Sie 2018

Klar, dass die FERNFAHRER-Roadshow auch 2018 wieder unterwegs sein und für alle Fahrer und Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Informationen und Unter- haltung mit im Gepäck hat.



Die Termine für die FERNFAHRER-Roadshow 2018 in der Übersicht:



• Rüssel Truck Show, Charity Trucktreffen am Autohof Lohfeldener Rüssel vom 20. bis 22. April 2018

• Truck Race Trophy, Red Bull Ring Spielberg, Österreich (Termin steht noch nicht fest)

• Truckfestival Geiselwind, Autohof Strohofer vom 18. bis 21. Mai 2018

• A Happy Day Of Life Charity, A7 Autohof Wörnitz am 16. Juni 2018

• Trucker- & Country Festival Interlaken, Schweiz vom 22. bis 24. Juni 2018

• Truck-Grand-Prix Nürburgring vom 29. Juni bis 1. Juli 2018

• Truck Treff Kaunitz Ostwestfalenhalle Kaunitz vom 10. bis 12. August 2018

• Trucker & Country Festival Lichtenfels, Oberfranken vom 31. August bis 2. September 2018

• Messe IAA Nutzfahrzeuge vom 20. bis 27. September 2018

Fotohinweis: ETM Verlag

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Bernd Steinfeldt, Leiter Vertrieb: Tel.: +49 (0)711 78498 17;

E-Mail: bernd.steinfeldt@etm.de





Über den ETM Verlag

Der ETM Verlag ist das Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart, einer der führenden Special-Interest-Publisher im internationalen Mediengeschäft, der Mainzer VF Verlagsgesellschaft und DEKRA, eine der weltweit führenden Expertenorganisationen. Im Zentrum unserer verlegerischen Arbeit steht das gewerblich genutzte Fahrzeug. Themenschwerpunkte sind dabei das internationa-le Transportwesen, die Nutzfahrzeugbranche und das professionelle Fuhrparkmanagement im Lkw- und Pkw-Bereich. Renommierte Printmedien, innovative Online-Angebote, erfolgreiche Kundenmedien und unschlagbare Event-Konzepte bieten unseren Kunden ho-hen Nutzwert bei ihren beruflichen Aufgabenstellungen.

Download Kostenlos herunterladen ETM Update FERNFAHRER Roadshow (PDF)