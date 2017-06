FERNFAHRER Reporter App : Semperit sucht Gesichter für Werbekampagne

Der Reifenhersteller will Berufskraftfahrer stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. In der Anzeigenkampagne "Unermüdlich. Wie Du." sollen sie eine Bühne für ihre Geschichten und Themen erhalten. Wer teilnehmen möchte, kann das ganz bequem über die FERNFAHRER Reporter App tun.