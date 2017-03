Fernfahrer 5/2017 ist erschienen: Scania S730, Navi-Test, Sonderthema Bau

Wir lassen die Fahrer zu Wort kommen, wenn es darum geht, wie sich ein Lkw in der Praxis bewährt. Scania greift mit einem neuen Flaggschiff an. Der S730 markiert die Spitze im Programm des schwedischen Herstellers. Im Fahrertest haben wir den V8-Koloss auf Herz und Nieren geprüft. In unserer neuen Serie „Gute Lkw, schlechte Lkw“ fragen wir altgediente Fahrerkollegen, was sie von ihrem neuen Arbeitsgerät halten, welche Stärken und Schwächen sie sehen. Den Anfang macht Andreas John mit seinem MAN TGX 18.440 XXL.

Die Rechtsrubrik widmet sich dem Thema Tankkartenbetrug. Schließlich ist Vorsicht geboten. In manchen Fällen muss sogar der Fahrer haften.

Im Sonderthema Bau nehmen wir uns den Volvo FH 500 mit liftbarer dritter Achse und Offroad-Ausstattung vor. Außerdem waren wir bei DAF und Tatra im Steinbruch zu Gast.

Unser Profi im Profil Michael Finkbeiner lebt seinen Traum. 2010 hat sich der Fahrer selbständig gemacht und fährt am liebsten V8. In der Serie Truck-Jobs schauen wir Heiko Ramp mit seinem Schwertransport-Lastzug über die Schulter.

Im großen Navi-Test haben wir und durch den Angebotsdschungel gekämpft und sechs Geräte speziell für Lkw getestet. Nicht alle machen ihre Arbeit so gut wie sie sollen.

Unser Supertruck ist kein gänzlich Unbekannter. Die Spedition Josef Schumacher hat ihren Sieben-Weltwunder-Truck erneuert. Vorne dran werkelt nun ein Actros 1845. Da trifft es sich bestens, dass mit dem Trucker-Frühschoppen bei Fahrzeugbau Paul die Festival-Saison 2017 gestartet ist. Wir waren dabei und haben uns die alten und neuen Schätzchen angeschaut.

Außerdem im Heft: Abenteuer Aachen, Lüttich, Paris; Autohof Bensheim an der A5; Neue Fälle aus der Autobahnkanzlei; Neues aus der Welt der Modelle; Julian Kuchen als Fahrer unter 25.

