Fahrner Logistics wird Projektpartner

Baden-Württemberg testet Oberleitungs-Lkw

Auch Baden-Württemberg erhält eine Teststrecke für Oberleitungs-Lkw. Wie in Schleswig-Holstein und in Hessen, sollen von 2018 an auch im Landkreis Rastatt Fahrzeuge mit Stromabnehmern auf öffentlichen Straßen verkehren.