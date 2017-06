Extra dicke Sommerausgabe: FERNFAHRER 8/2017 erscheint am 3. Juli

Im Rahmen des Young Professionals Truck Award haben knapp 70 angehende Berufskraftfahrer den besten Truck gewählt. Zur Wahl standen sechs Fahrzeuge mit der größten Fernverkehrskabine und rund 500 PS. Die Testfahrten führten die jungen Leute rund um den Nürburg Ring. Anschließend bewerteten sie zahlreiche Aspekte des Fahrzeugs nach dem Schulnotensystem. Nur so viel wird verraten: Die Jungen und Mädels im dritten Ausbildungsjahr haben einen eindeutigen Favoriten. Am Rande der Veranstaltung diskutierten Experten, wie sich in den Zeiten akuten Fahrermangels junge Talente finden und ans Unternehmen binden lassen.

Außerdem berichtet FERNFAHRER über die Auswirkungen des nationalen Verbots, so dass die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit (45-Stunden-Pause) nicht mehr im Lkw verbracht werden darf. Unsere Experten von eurotransport.de/experten klären über die häufigsten Irrtümer auf, die aktuell in den sozialen Medien zirkulieren und berichten, welche Strafen Fahrer und Unternehmer im Falle einer Zuwiderhandlung drohen.

Doch nun droht schon das nächste Ungemach. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag gemacht, wonach sich die Abfolge der Ruhezeiten ändern könnte. Dadurch würde das nationale Verbot in Deutschland sogleich wieder ausgehebelt. Auch darüber schreibt FERNFAHRER.

Passend zur Festivalsaison blicken wir nicht nur auf die Events in Spielberg und in Geiselwind zurück, sondern erklären euch auch, welche Änderungen an Super- beziehungsweise Showtrucks zulässig sind und welche verboten.

Apropos Supertruck: Da haben wir ein weiteres Highlight für euch. Echtes Heavy Metal ist der Volvo FH im Wacken-Trimm. Volvo-Händler und –Veredler Uhl Trucks hat zu Ehren des weltgrößten Heavy-Metal-Festivals, das alljährlich im August rund 100.000 Besucher aus aller Welt ins Kuhdorf Wacken zieht, aufgebaut. Typisch Heavy Metal: Der Truck ist ganz in schwarz gehalten, trägt den Wacken-Kuhschädel und zahlreiche Einlegearbeiten im Interieur, die auf das Kult-Festival verweisen.

Kult ist auch der V8 und Scania der letzte Hersteller unter den großen europäischen Lkw-Herstellern, der den Big Block noch liefert. Wer befürchtet hat, dass der letzte seiner Art im Zuge der Effizienzmaßnahmen bei den Schweden auch noch aus dem Programm fliegt, kann vorerst aufatmen. Scania hat den bis zu 730 PS kräftigen Motor einmal mehr überarbeitet und auf Effizienz getrimmt. Neu ist außerdem eine Leistungsstufe mit 650 PS. Außerdem stellen wir die neue G-Kabine vor, die nach S und R ebenfalls im neuen Trimm erstrahlt.

Außerdem sind wir die überarbeiteten DAF-Modelle XF und CF gefahren. Optisch auffällig sind die Änderungen zwar nicht, aber sie haben durchaus eine große Wirkung. Eben typisch DAF!

Fahrer Hans-Georg Schulze berichtet in unserer Serie "Gute Trucks, schlechte Trucks" von seinen Eindrücken vom Volvo FH. Vieles ist dort seiner Meinung nach gut bis sehr gut gelungen. Aber eines stört in mächtig. Was das ist? FERNFAHRER-Leser wissen es!

Außerdem haben wir die Tiefkühl-Spezialisten von Overnight und Gartenbauer Armin Wersich bei ihrer Arbeit begleitet. Unser Autor Jacoby berichtet über einen Lkw-Trip nach Kopenhagen und wo Lkw-Fahrer dort ihren Truck abstellen können, um noch etwas von der Stadt zu sehen.

