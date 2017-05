European Truck Racing Championship: Neuer Promoter’s Cup ab dieser Saison

Für die neue Promoter’s Cup Wertung unterteilt die European Truck Racing Association (ETRA) das Teilnehmerfeld in zwei Kategorien: Titan und Chrome. Während in der Titan-Liga Top-Fahrer wie Jochen Hahn, Norbert Kiss oder Adam Lacko an den Start gehen und wie bisher um den Europameistertitel kämpfen, bleibt die Chrome-Liga den Teams vorbehalten, die bisher nur selten ganz vorne mit gefahren sind. Als Titan-Fahrer gelten demnach unter anderem Starter, die entweder in den letzten zehn Jahren mindestens einen Europameistertitel eingeheimst haben, die Gesamtwertung des letzten Jahres innerhalb der Top Ten abgeschlossen haben oder in mindestens einer Super Pole des Vorjahres besser als Platz sechs abgeschnitten haben.

Eigene Siegerehrung

Alle anderen können als Chrome-Fahrer im neuen Promoter’s Cup glänzen. Falls neue Fahrer hinzukommen, die bisher noch nicht in der Truck Race Europameisterschaft aktiv waren, stuft das FIA ETRC Truck Categorisation Committee die Fahrer individuell ein. Sollten das Gremium für bestimmte Fahrer die Kategorie ändern, so dürfe das laut ETRA nur zwischen den Saisons geschehen.

Im Promoter’s Cup gibt es grundsätzlich ebenso viele Punkte wie die allgemeine FIA-ETRC-Wertung vorsieht, also 20 Punkte für den Sieg, 15 für Platz zwei und so weiter. Der Unterschied ist allerdings, dass in der Cup-Wertung besagte Titan-Fahrer nicht auftauchen. Den Sieg im Promoter’s Cup für das vergangene Jahr hätte sich also als bester Chrome-Fahrer auf dem Gesamtrang 13 André Kursim gesichert.

Neben der eigenen Siegerehrung samt besonderer Trophäen erhalten die Teilnehmer im Promoter’s Cup außerdem ein Gesamtpreisgeld von 4.500 Euro, davon 1.000 Euro für den Gesamtsieger.

Diese Fahrer sind bisher in der Saison 2017 für den Promoter’s Cup qualifiziert

David Marco Bermejo

Shane Brereton

Alen Draganovic

Terry Gibbon

John Hemming

Erwin Kleinnagelvoort

André Kursim

Jean-Claude Labadie

Heinz-Werner Lenz

Pedro Ignacio Garcia Marco

Enrique Alberto Vila Monteserin

Dominique Orsini

Thomas Robineau

Jeremy Robineau

Eduardo Rodrigues

Jose Fernando Araujo Rodrigues

Jose Eduardo Rodrigues

Frantisek Vojtisek