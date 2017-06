EU-Verkehrskommission: Straßeninitiative unter Violeta Bulc

Die Entscheidung ist am 31. Mai gefallen. Die Rede ist von der Straßeninitiative der EU-Verkehrskommission unter Violeta Bulc. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel hat Bulc sie soeben der Öffentlichkeit präsentiert. Vorher, also bis Redaktionsschluss, wollte sich die Kommission zu Spekulationen über die Inhalte allerdings nicht äußern. Die Straßeninitiative sollte bereits im vergangenen Jahr als sogenanntes Road Package unter anderem verbindliche Leitlinien für den Straßengütertransport in Europa setzen, um den Transport wieder sozialer zu machen. Dann wurde sie umbenannt und auf Ende Mai 2017 verschoben. Denn die bestehenden Konflikte zwischen den ost- und westeuropäischen Transporteuren und ihren Interessenvertretungen sind zu groß.

Roland Jost und einige hochrangige Mitarbeiter in Untersuchungshaft

Wie dringend notwendig Regeln und deren konsequente Umsetzung für den Straßentransport in Europa sind, zeigt der Fall der belgischen Jost-Gruppe. Firmenchef Roland Jost und einige hochrangige Mitarbeiter sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet unter anderem auf Sozialbetrug in Höhe von 55 Millionen Euro. Über Briefkastenfirmen, so ein Vorwurf, sollen vor allem Fahrer aus Rumänien und der Slowakei beschäftigt gewesen sein. Das wäre illegal. Wegen desselben Vorwurfs wurden soeben drei andere belgische Unternehmer zu hohen Strafen verurteilt. Bei Jost hat die Föderale Staatsanwaltschaft Belgiens das Verfahren übernommen. "Wenn alle Länder die bereits bestehende EU-Gesetzgebung anwenden und kontrollieren würden, wären 80 Prozent der Dumpingfälle in Europa unterbunden", sagt der ehemalige belgische EU-Parlamentarier Mathieu Grosch.

Briefkastenfirmen dürfte es demzufolge gar nicht geben. Selbst das Verbot, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im Lkw zu verbringen, besteht im Grunde bereits seit 2006, wurde aber vor allem von den Flotten aus Osteuropa nie berücksichtigt. Der EuGH hat ein entsprechendes Urteil angekündigt. Wann es kommt, ist allerdings nicht bekannt. Nur das nationale Verbot in Deutschland sollte ab Juni in Kraft sein. Doch schon seit Wochen hat sich bei den europäischen Gewerkschaften die Sorge breitgemacht, die Kommission könnte diese wie in Belgien, Frankreich und den Niederlanden bereits bestehenden nationalen Verbote aushebeln. Und zwar durch einen Eingriff in die Sozialvorschriften selbst. Indem man die festgelegte Reihenfolge der reduzierten und regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten so ändert, dass dann weiterhin Rundläufe von drei oder bis sogar vier Wochen möglich sind, bei denen die Fahrer dann die ganze Zeit im Lkw übernachten können.

ETF versucht Angriff auf Ruhezeiten zu verhindern

Es würde den Vorstellungen einiger Unternehmerverbände entsprechen, die genau das gefordert haben. Seither versucht die Europäische Transportarbeiter Föderation (ETF) in Brüssel im Rahmen des sozialen Dialogs, diesen Angriff auf die Ruhezeiten zu verhindern. Als Dachorganisation von 231 Gewerkschaften vertritt die ETF die Interessen der Lkw-Fahrer. Im Vorfeld hatte sie der Kommission immer wieder Vorschläge unterbreitet, wie sich der Güterverkehr in Zukunft nach klaren Regeln sozialer gestalten lässt. Auf einer Kundgebung mit rund 500 Vertretern europäischer Gewerkschaften zeigte die ETF am 26. April Flagge vor dem Gebäude der EU-Kommission. Mit dabei Johann Theodor, Lkw-Fahrer aus Brühl, der bereits mehrfach in Deutschland mit Kollegen für eine strengere Kontrolle der bestehenden Regeln durch das Bundesamt für Güterverkehr demonstriert hatte.

Diesmal hatte er sich einer Delegation von Verdi in Koblenz angeschlossen, um nach Brüssel zu fahren. "Mit einer starken Vereinigung wie der ETF und auch der deutschen Verdi kann man vielleicht erreichen, diesen Versuch der Lobbyisten aus der Logistik doch noch zu verhindern." In Brüssel traf Johann auf Andrea Kocsis, die stellvertretende Bundesvorsitzende von Verdi in Berlin. Diese bezeichnete die Aktion als "Warnschuss", sollte sich die Kommission tatsächlich entschließen, diese Änderungen zulasten der Fahrer in der Straßeninitiative vorzuschlagen. "Sind die Pläne der Kommission nicht wirklich sozialer, dann werden wir sie in den Parlamenten bekämpfen." Denn mit der Vorstellung der Straßeninitiative beginnt eigentlich erst der Weg eines europäischen Gesetzgebungsverfahrens, sollten tatsächlich Verordnungen betroffen sein.

Bulc bittet um Vertrauen

Dabei hat das EU-Parlament im Rahmen des Trilogs ein Mitspracherecht. Als Überraschungsgast auf der ETF-Demo wollte Violeta Bulc diese Gerüchte weder bestätigen noch dementieren, sondern bat um Vertrauen für ihre Straßeninitiative. Bei späteren Gesprächen soll Bulc nun immerhin zugesagt haben, dass es in Zukunft nur zwei reduzierte wöchentliche Ruhezeiten pro Monat geben soll. Eine Aussage über die mögliche Reihenfolge wollte sie aber weiterhin nicht geben. "Als ETF sind wir allerdings absolut dagegen, dass es eine Konzentration der Lenkzeiten in den ersten drei Wochen geben könnte", sagte ETF-Sprecherin Cristina Tilling.